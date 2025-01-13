Сколько россияне тратят на автосервис: данные аналитиков

Стало известно, что россияне потратили огромную сумму на ремонт и обслуживание своих автомобилей в прошлом году. Согласно данным, автосервисы заработали около триллиона рублей в 2024 году.

Эта сумма включает в себя услуги по техническому обслуживанию и ремонту на сумму 594,2 миллиарда рублей, а также оказание ведущих услуг на сумму 408,2 миллиарда рублей. Официальные дилеры занимают всего восемь процентов рынка ТО и ремонта автомобилей, что составляет 47,3 миллиарда рублей.

Независимые автосервисы смогли заработать гораздо больше - 225,3 миллиарда рублей, что составляет 38% от общего объема рынка автосервиса. Частные механики и сами автовладельцы заняли 54% рынка по выручке, что равняется 321,6 миллиарда рублей. Стоит отметить, что затраты на запчасти и материалы в эти суммы не входят.

Согласно анализу, популярностью у российских водителей пользуются услуги автомоек, шиномонтажа и кузовного ремонта. Эти виды деятельности вошли в список самых востребованных услуг в автомобильной сфере.

Фото: Carsweek.ru

По данным портала, в конце лета 2024 года в России средний чек на услуги автосервисов вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это говорит о том, что спрос на услуги автосервисов стабильно растет, а качество обслуживания по-прежнему остается важным фактором для автовладельцев.