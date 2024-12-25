Эксперты определили лидеров продаж среди пикапов в России. Китайцам нет равных.

Стали известны самые популярные пикапы на российском рынке. По итогам ноября в лидерах продаж новых автомобилей оказался китайский пикап Great Wall Poer KingKong, число реализованных единиц составило 543 (рост на 193% по сравнению с прошлым годом).

На втором месте по объему продаж – еще один китайский бренд, JAC T9 Hunter, с результатом в 476 автомобилей. Уазовский "Пикап" завершает тройку лидеров, снизив продажи отечественной модели с 350 до 330 экземпляров в ноябре 2024 года.

За десять месяцев текущего года Great Wall Poer KingKong оторвался от УАЗ "Пикап". Российская модель занимает второе место, с 5511 проданными единицами против 3675 у УАЗа.

Год назад УАЗ опередил Great Wall Poer. В 2024 году этот китайский производитель, выпустив более актуальную модель, не смог подняться выше девятой позиции.

Теперь, кроме Great Wall Poer KingKong и ульяновского "Пикапа", тройку лидеров дополняет Changan Hunter Plus, продавший 2832 автомобиля за десять месяцев.

Фото: Carsweek.ru

Ранее российские эксперты исследовали уровень доступности автомобилей в стране.