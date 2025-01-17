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Электрический Honda Civic Type R? "Мы пытаемся", - говорит глава отдела электромобилей бренда... но это не так просто.

Honda исследует возможности переноса бренда Type R в сферу электромобилей, сохраняя его популярный дух высокой производительности. На CES в Лас-Вегасе рассказали о запуске 2 прототипов 0-й серии электромобилей. Техника, звук, ускорение - вопросы, над которыми работает японская компания.
РедакцияР
Редакция
17.01.2025, 21:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Компания Honda исследует возможности внедрения своего бренда Type R в сферу электромобилей, поскольку этот популярный бейдж пока не был адаптирован для электрических силовых установок.

На мероприятии по представлению двух так называемых прототипов 0-й серии электромобилей на выставке CES в Лас-Вегасе в этом месяце Тошихиро Акива, руководитель Центра развития электромобилей японской фирмы, заявил, что это не такая уж и простая задача.

«Аккумулятор и мотор обладают разными характеристиками, поэтому мы не можем создать что-то точно такое же, как раньше,» - сказал Акива. «Каким образом мы можем обеспечить радость от вождения на электромобиле? Мы, конечно, не сдаёмся, но здесь речь идет не только о мощности, это касается и звука, и вибрации, и разгона, и человеческого опыта. Вот что приносит удовольствие от вождения».

Два автомобиля 0-й серии, большой седан и среднеразмерный кроссовер, поступят в производство в 2026 году как первые из семи автомобилей, созданных на базе новой электромобильной платформы Honda, но компания пока не раскрыла никаких планов относительно выпуска версий с повышенной производительностью, несмотря на то, что электромоторы будут развивать до примерно 480 л.с.

Последнее поколение обычного Civic оснащено гибридной установкой мощностью 143 л.с., но Civic Type R, в настоящее время единственная модель в Великобритании с бейджем Type R, обладает традиционным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 329 л.с.

Рынок производства производительных электромобилей начинает медленно развиваться: первой компанией, которая доказала возможность создания увлекательных быстрых электромобилей, стала Hyundai с Ioniq 5 N, в то время как Alpine A290 появится на дорогах Великобритании в этом весной.

До Hyundai и Alpine быстрые электромобили в основном представляли собой более мощные версии обычных электромобилей с незначительными или отсутствующими улучшениями шасси, тормозной системы или инженерных систем для сопровождения дополнительной мощности.

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