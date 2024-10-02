Глава AMG уверен, что покупатели V-8 перейдут на электромобили.

Глава Mercedes в Австралии заявил, что покупатели AMG будут готовы принять гибриды с четырьмя цилиндрами, как смартфоны, и теперь руководитель департамента производительности Mercedes снова выдвигает провокационное заявление. В интервью британскому изданию "Autocar" генеральный директор AMG Михаэль Шибе выразил уверенность в том, что покупателям не составит труда перейти с большого V-образного восьмого цилиндрового двигателя на электричество.

"Клиенты, которые пришли к нашему бренду из-за V-образного восьмого цилиндра, не пришли сюда только ради большого двигателя. Они пришли, потому что им нравится технология, которую мы вкладываем в автомобили. Поэтому, когда дело доходит до электрического привода, я уверен, что они перейдут на эту новую технологию, потому что это будет последнее слово в автомобилестроении"

Суть этого заявления заключается в том, что AMG хочет, чтобы мы верили, что клиенты Affalterbachа предпочитают технологии. Если последние разработки не предусматривают использование поршневого двигателя, клиенты, по-видимому, перейдут на электромобили. Рано или поздно философия "один человек, один двигатель" придет к концу, и кажется, что Шибе считает, что люди не будут колебаться, чтобы принять электромобили, пока они будут иметь новейшие технологии.

Однако V-образный восьмой цилиндровый двигатель не исчезнет так скоро. AMG обещала, что у них все еще есть в работе новые модели с восьмиваловыми двигателями. Недавнее шпионское видео показывает, что CLE63 может быть следующим в очереди для установки V-образного восьмого цилиндра. Сообщается, что верхний CLE должен был получить уменьшенную гибридную силовую установку, но слабый спрос на C63 заставил AMG изменить двигатель на поздних стадиях разработки.

Хотя точные данные о продажах C63 отсутствуют, огромные скидки в Германии указывают на то, что этот автомобиль не слишком популярен. C63 - не единственный AMG, утративший свой восьмиваловый двигатель, так как GLC63 также отказался от битурбированного 4,0-литрового агрегата. Кроме того, Mercedes уже объявила, что у следующего E63 не будет восьми цилиндров.

Говоря о ранее упомянутой гибридной установке объемом 2,0 литра в предыдущем интервью, Шибе признал, что некоторым клиентам AMG "требуется время, чтобы действительно восхищаться технологией." Он также отметил, что "важно быть открытым к технологиям." Немного ранее Шибе отстаивал решение компании установить четырехцилиндровый двигатель в C63, говоря, что его гибридная установка "очень, очень прогрессивна."

В защиту AMG стоит сказать, что они вкладывают деньги туда, где это необходимо. Они не только запустили несколько высокопроизводительных PHEV, но также разрабатывают специальную платформу для электромобилей. Архитектура AMG.EA была в разработке несколько лет, и по информации "Autocar", в настоящее время готовится к созданию исключительно электрического суперкара. Он, по-видимому, будет создан по образу и подобию концепции Vision One-Eleven прошлого года и должен стать духовным наследником четырехмоторного SLS AMG Electric Drive 2013 года.

AMG уже исключила возможность выпуска еще одного гиперкара на основе F1 после One из-за все более строгих норм выбросов. В нижней части огромного модельного ряда Mercedes все еще существует множество моделей с шести- и восьмиваловыми двигателями, а также огромный V-образный двенадцатицилиндровый двигатель в Maybach S-Class.

В общем, еще есть время купить автомобиль с правильным количеством цилиндров, но вариантов становится все меньше и меньше.