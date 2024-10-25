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Amex и Формула 1 укрепили партнерство.

Американский банк American Express и автогонки Формула 1 заключили партнерское соглашение в октябре прошлого года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2024, 00:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Американский банк American Express и автогонки Формула 1 заключили партнерское соглашение в октябре прошлого года. American Express стала первым региональным партнером Формулы 1 в Северной и Южной Америке, поддерживая гонки в Монреале, Остине, Мехико, Сан-Паулу и Лас-Вегасе.

Сегодня стало известно, что стороны подписали долгосрочный контракт, согласно которому American Express станет глобальным партнером Формулы 1 и будет спонсировать более 20 трасс в ходе сезона, значительно увеличив свое присутствие в мире автоспорта.

Кроме того, American Express сохранит статус официального партнера Академии Формулы 1, подтверждая свою поддержку женщин в автогонках.

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