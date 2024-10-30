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Американский стиль в Европе: Cadillac Escalade-V готов завоевывать сердца.

В Европе появится новый роскошный и мощный внедорожник Escalade-V благодаря усилиям импортера AEC, который станет эксклюзивным дистрибьютором автомобиля.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2024, 12:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Европе появится новый роскошный и мощный внедорожник Escalade-V благодаря усилиям импортера AEC, который станет эксклюзивным дистрибьютором автомобиля. Тираж 691-сильного Cadillac для стран Европейского союза будет ограничен, а информация о ценах пока отсутствует. На внутреннем рынке модель оценивается в 143 000 евро, что составляет примерно 15 миллионов рублей.

Эксперты прогнозируют, что в Европе стоимость внедорожника увеличится из-за налогов и пошлин. Они ожидают, что цены на Escalade-V могут превысить 200 тысяч евро, что равняется 21 миллиону рублей. Тем не менее, в Cadillac уверены, что у новой модели будет спрос среди ценителей роскоши и мощных двигателей.

Генеральный директор AEC Андрю Пилсворт отметил, что Escalade-V станет в Европе символом престижа и мощи. Компания уверена в успехе своего продукта на этом рынке.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о преимуществах китайской спецификации кроссовера Cadillac XT5 по сравнению с американской версией модели.

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