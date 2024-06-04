Улучшение результатов: "Главным соперникам мы уступаем все меньше"

Команда Sauber остаётся единственной командой, которой не удалось заработать очков после восьми этапов сезона. Валттери Боттас и Гуанью Чжоу обещают изменить ситуацию и приложить все усилия на гонке в Монреале.

Представитель команды Sauber, Алессандро Алунни Брави: подчеркнул, что команда решительно настроена оставить трудные предшествующие гонки позади и предпринять новые попытки на предстоящем этапе. Несмотря на неудовлетворительные результаты, команда готова бороться за позиции и заработать первые очки в сезоне.

Боттас поделился оптимистичными ожиданиями от гонки в Монреале, отметив, что это классическое мероприятие в календаре, где ему нравится испытывать себя.

Китаец Чжоу выразил уверенность в команде, отметив, что они готовы к переменам и стремятся подняться на более высокий уровень. Он также отметил приятные воспоминания о Монреале и подчеркнул важность каждой сотой секунды в погоне за улучшениями.