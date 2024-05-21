Альпин хочет продать дорожный автомобиль с водородным V-6

Альпайн приходит в Соединенные Штаты в 2026 году, и мы внимательно следим за тем, что планирует делать дочернее подразделение Renault. Как и многие другие бренды, французская марка инвестирует в полностью электрические автомобили, однако двигатель внутреннего сгорания все еще может сыграть свою роль. ДВС мог бы быть спасен, если бы заставить его работать на водороде, а не на ископаемом топливе.

Дизайн-директор Альпайн Антони Виллан рассказал журналу Autocar, что модель Alpenglow не просто для шоу, поскольку она была разработана с учетом производства серийного автомобиля. Хотя концепт оснащен турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, более крупный V-6 уже находится в разработке. Мощность этого двигателя будет превышать 340 лошадиных сил, предлагаемых четырехцилиндровым мотором. Более крупный двигатель внутреннего сгорания может найти свое применение в уличной модели, которая будет выпущена в ограниченной серии.

На вопрос о возможности доведения Alpenglow до производства, Виллан ответил: "Почему бы и нет? Почему бы не появиться на дорогах? Мы хотим сохранить оба пути (водородный ДВС и электромобиль) возможными. Может быть, мы сможем выпустить небольшую серию этих автомобилей для дорог. Это могло бы быть в самый раз". Alpenglow является эволюцией концепции с таким же названием от 2022 года, и дочернее подразделение Renault уже планирует третий вариант, который будет выглядеть ближе к серийному автомобилю.

Нынешняя итерация спортивного автомобиля столкнулась с трудностями с самого начала, поскольку не смогла принять участие в дебютном тесте в Бельгии на треке Спа-Франкоршамп. Это была не вина двигателя внутреннего сгорания, а проблема с электрикой. На данный момент Alpenglow использует шасси LMP3 от Ligier, заменяя оригинальное индивидуальное шасси концепции. Более маленький двигатель будет заменен на новый V-6 позже в этом году.

Выступая на ежегодном общем собрании на прошлой неделе, генеральный директор группы Renault Лука де Мео намекнул на возможность запуска Alpenglow в производство. Он заявил, что A110 скоро больше не будет продаваться, но линейка будет обновлена и расширена до семи моделей. Портфель будет "на 100 процентов электрическим и, возможно, водородными двигателями".

Тем временем слишком поздно для того, чтобы среднемоторный A110 попал в Соединенные Штаты. Его электрическая замена должна появиться здесь в 2026 году в кузове купе и родстере, а внедорожник - в 2027 году, а через год после него - седан A310 с четырьмя дверями.

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