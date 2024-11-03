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Alpine заняла шестое место в Кубке конструкторов.

Эстебан Окон и Пьер Гасли показали отличные результаты на Гран При Сан-Паулу, финишировав в первой тройке. В последний раз оба гонщика команды Alpine поднимались на подиум во время Гран При Южной Кореи в 2013 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2024, 21:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Эстебан Окон и Пьер Гасли показали отличные результаты на Гран При Сан-Паулу, финишировав в первой тройке. В последний раз оба гонщика команды Alpine поднимались на подиум во время Гран При Южной Кореи в 2013 году. Такой успех позволил Alpine подняться с девятой на шестую строчку в общекомандном зачёте.

Эстебан Окон занял второе место и поделился своими впечатлениями: «Какой удивительный день после столь сложного сезона! Было невероятно кататься на этой трассе и наблюдать, как дождь сделал гонку более увлекательной. Как говорят, в дождь все машины становятся практически одинаковыми, и это утверждение не потеряло актуальности со временем.

Подняться на подиум – это просто потрясающе. Управлять машиной на сухой дороге крайне сложно, но под дождём это дело становится проще. Сегодняшний день останется особенным для всей нашей команды».

Пьер Гасли финишировал третьим и прокомментировал гонку: «Это невероятный результат для всего коллектива. Мы пережили сложный сезон, где очков было сложно набирать. Но в таких погодных условиях все стало возможным. Мы верили в себя до последнего момента.

Две машины Alpine на подиуме – кто мог предположить такое в начале сезона? Это фантастический результат. Я в восторге и горжусь нашей командой.

В этом сложном сезоне было много препятствий, но мы никогда не сдавались и вот такой вот результат. Мы заработали много очков, и на это есть все основания быть гордыми».

Источник

Пьер Гасли (61)Alpine F1 Team (114)Эстебан Окон (59)

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