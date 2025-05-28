Гиперкар Alpine Alpenglow выйдет в серию с гибридной силовой установкой V6.

Французский производитель спортивных автомобилей Alpine собирается отправиться в гиперпространство с выпуском серийной версии своего концептуального гиперкара Alpenglow, оснащенного полноприводной гибридной системой V6.

Только что представленный электрический «фастбек» SUV A390, развивающий 464 лошадиные силы благодаря трём электрическим моторам, станет самым мощным в истории Alpine. Однако его мощь будет превзойдена в 2026 году полностью электрической заменой модели A110 - двухместного купе, перед появлением гиперкара через несколько лет.

«[Гиперкар] не будет чистым электромобилем», - заявил глава Alpine Филипп Криф Auto Express на презентации A390 в Дьеппе, французском родном городе Alpine. «Это будет гибрид с двигателем V6. Это не будет подключаемый гибрид, но гибрид, потому что нам нужно больше мощности».

Французский инженер возглавил разработку возвращения Alfa Romeo к высокой производительности с 503 лошадиными силами у битурбо V6 Giulia и Stelvio Quadrifoglio, прежде чем вернуться в Ferrari, чтобы стать главным разработчиком ее гибридных монстров, сочетающих электрический тягу с V8 SF90 и V6 296 GTB.

Гиперкар будет обеспечивать эмоциональную связь между выступлениями Alpine на трассе в Формуле 1 и гонках выносливости и дорожными автомобилями. У Renault Group больше нет собственного V6, поэтому Hypertech Alpine, центр отличия бренда по исследованиям и разработкам, базирующийся в Вири-Шатийон, возьмет на себя разработку. Пока нет никакой информации о рабочем объеме двигателя или о том, нужно ли ему наддув.

Двигатель будет приводить задние колёса в движение и может быть оснащен электромотором между двигателем и коробкой передач. Ferrari (а также Lamborghini и McLaren) все используют компактный и легкий мотор с аксиальным потоком от передовых британских инженеров Yasa, хотя Криф отказался от поставщика из-за его поглощения Mercedes. Renault приобрел 21 процент акций в производителе моторов с аксиальным потоком Whylot.