Фернандо Алонсо занял 19-е место в квалификации в Лас-Вегасе. В первой сессии он уступил 2,736 секунды Джорджу Расселлу, показавшему лучшее время. По словам гонщика Aston Martin, из-за недостатка мощности силовой установки Honda на длинных прямых городской трассы он потерял около трёх секунд.

«Результат точно такой, какой мы ожидали, – заявил Фернандо Алонсо после квалификации. – Монца и Вегас – худшие для нас трассы из-за длинных прямых. На прямых мы теряем от двух с половиной до трёх секунд на круге.

Честно говоря, наша машина довольно конкурентоспособна в поворотах. В первой части квалификации я проиграл 2,8 секунды лучшему времени, но это примерно такое же время, которое я потерял на прямых.

Другие гонщики знают, какое у нас отставание, поэтому когда едут за машинами с двигателями Honda, то оставляют себе запас в дополнительные несколько метров».

Испанский гонщик Aston Martin назвал выступление в квалификации в Лас-Вегасе «демонстрационным кругом». Он также отметил, что для его команды участие в этом этапе не имело смысла.

«Две недели назад мы были в Остине и Мехико, которые разделяют два часа, – продолжает Алонсо. – Затем мы отправились в Бразилию, а оттуда вернулись в Европу. Затем мы вернулись в Лас-Вегас на 72 часа, чтобы после вновь вернуться в Европу и оттуда отправиться в Катар. Проводить гонку в этот уик-энд не имеет никакого смысла».