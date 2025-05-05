Главная Новости Aston Martin Алонсо: Недостаточно скорости на весь уик-энд
Новости

Алонсо: Недостаточно скорости на весь уик-энд

Aston Martin завершили воскресную гонку в Майами. Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл делятся впечатлениями и надеждами на будущее после сложного уик-энда. Гонщики признают проблемы и стремятся улучшить результаты в Имоле.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.05.2025, 03:22·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщики Aston Martin завершили воскресную гонку в Майами, заняв 15-е и 16-е места. Фернандо Алонсо отметил, что гонка была тяжелой, поскольку команде не хватало скорости. Гонщик подчеркнул, что проблемы с производительностью возникли еще на протяжении всего уик-энда, и команда должна сделать шаг вперед. В свою очередь, Лэнс Стролл поделился мнением, что гонка прошла в сложных условиях, и команде не хватает темпа на протяжении всего сезона. Гонщик выразил уверенность в необходимости улучшить болид во всех областях для повышения конкурентоспособности.

Источник

Фернандо Алонсо (115)Лэнс Стролл (71)Aston Martin (210)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация