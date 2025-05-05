Алонсо: Недостаточно скорости на весь уик-энд

Гонщики Aston Martin завершили воскресную гонку в Майами, заняв 15-е и 16-е места. Фернандо Алонсо отметил, что гонка была тяжелой, поскольку команде не хватало скорости. Гонщик подчеркнул, что проблемы с производительностью возникли еще на протяжении всего уик-энда, и команда должна сделать шаг вперед. В свою очередь, Лэнс Стролл поделился мнением, что гонка прошла в сложных условиях, и команде не хватает темпа на протяжении всего сезона. Гонщик выразил уверенность в необходимости улучшить болид во всех областях для повышения конкурентоспособности.