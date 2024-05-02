Челси: "Посмотрим, что судьи скажут завтра"

В связи с инцидентом между гонщиками во время спринта в Китае, Фернандо Алонсо из команды Aston Martin оказался в центре внимания на вопросы журналистов в Майами.

В ответ на вопросы о возможном штрафе, испанский пилот заявил: «Я не буду давать комментарии, пока не выяснят все обстоятельства и не станет понятной картина произошедшего».

Алонсо подчеркнул, что спортивные инциденты всегда оцениваются по-разному, в зависимости от точки зрения: «В любом виде спорта могут быть разные мнения. Например, при просмотре футбольного матча - болельщики разных команд по-разному воспринимают судейские решения».

Гонщик выразил надежду, что борьба на трассе в Китае понравилась зрителям, несмотря на полученный штраф: «99% зрителей, вероятно, наслаждались нашим противостоянием на треке. Однако, мы довольно внезапно столкнулись с серьезным наказанием. Давайте посмотрим, что скажут стюарды на следующий день».

Алонсо напомнил о важности соблюдения правил в спорте: «Будьте согласны или нет, правила существуют для всех, и мы должны уважать решения стюардов, поскольку они обладают полномочиями в таких случаях. Мне пришлось получить два серьезных штрафа в Австралии и Китае, и я надеюсь, что это не станет привычкой».