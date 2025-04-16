Фернандо Алонсо представил шлем для гонки в Джидде

Пилот команды Aston Martin - Фернандо Алонсо - в предстоящий уик-энд будет выступать в специальном шлеме, расписанном специально для него в рамках конкурса от нефтяной компании Aramco, основного спонсора команды.

Для украшения шлема испанский гонщик выбрал работу местной художницы Сары Туркестани, хозяйки арт-студии в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Представители команды поделились, что выбор Алонсо пал на изображения пейзажей пустыни Королевства, которые напоминают ему о его участии в ралли Дакар.