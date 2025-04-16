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Фернандо Алонсо представил шлем для гонки в Джидде

Фернандо Алонсо выбрал особую раскраску шлема от художницы из Саудовской Аравии в рамках конкурса от Aramco, спонсора Aston Martin. Какие пейзажи вдохновляют гонщика?
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Aston Martin - Фернандо Алонсо - в предстоящий уик-энд будет выступать в специальном шлеме, расписанном специально для него в рамках конкурса от нефтяной компании Aramco, основного спонсора команды.

Для украшения шлема испанский гонщик выбрал работу местной художницы Сары Туркестани, хозяйки арт-студии в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Представители команды поделились, что выбор Алонсо пал на изображения пейзажей пустыни Королевства, которые напоминают ему о его участии в ралли Дакар.

Источник

Фернандо Алонсо (109)Aston Martin (199)

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