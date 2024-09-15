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Фернандо Алонсо: «Почти всю гонку я ехал в одиночестве»

В прошедшем этапе гонки "Формула-1" в Баку команде Aston Martin удалось заработать очки благодаря выступлению пилота Фернандо Алонсо. Его напарник, Лэнс Стролл, покинул гонку досрочно.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 17:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В прошедшем этапе гонки "Формула-1" в Баку команде Aston Martin удалось заработать очки благодаря выступлению пилота Фернандо Алонсо. Его напарник, Лэнс Стролл, покинул гонку досрочно.

Фернандо Алонсо продемонстрировал отличное выступление, финишировав на шестой позиции. В комментарии после гонки он отметил, что пришлось проехать большую часть дистанции в одиночку, так как никого не было в зоне его борьбы. Команда выбрала правильную стратегию, совершив один пит-стоп, и позволила испанскому гонщику добыть заслуженные очки. "Тяжелая гонка, в которой не было времени расслабиться. Мы всё сделали правильно, выбрали оптимальную стратегию и отлично провели пит-стоп. Я рад, что мы вернёмся из Баку с заслуженными очками", - поделился своими впечатлениями Фернандо.

Напарник Алонсо в команде, Лэнс Стролл, не смог завершить гонку из-за неудачного контакта на последнем круге. Стролл описал инцидент, произошедший с Цунодой, отметив, что прокол шины вынудил его заехать на пит-лейн. Пилот также пояснил, что неполадки с тормозами стали серьезнее по мере приближения к финишу, поэтому было решено досрочно завершить участие в гонке. "Я разочарован этим уик-эндом и с нетерпением жду гонки в Сингапуре", - подытожил Лэнс Стролл.

Источник

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