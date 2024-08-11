Алонсо продолжает оставаться одним из лучших вопреки трудностям

В прошлом году в первой половине сезона Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум, но в этом году пока не удалось финишировать в первой тройке. Лучшим результатом 43-летнего пилота остаётся 4-е место в Джидде по итогам второго этапа, но испанская пресса отмечает, что проблема не в нём, а в машине Aston Martin.

В начале сезона у Алонсо были более оптимистичные показатели: 6-е и 4-е места в квалификациях, а также старт с 3-й позиции в Китае. Однако со временем результаты стали хуже из-за отставания техники команды из Сильверстоуна.

Усреднённая стартовая позиция Алонсо в первых 14 гонках – 9,5, но стоит учитывать, что он часто уступал только гонщикам из четырёх сильнейших команд с более быстрыми машинами.

Лидером по квалификациям вновь стал Макс Ферстаппен, стартовавший с поула уже 8 раз. Однако его напарник в Red Bull Racing Серхио Перес показывает результаты не намного хуже: средняя стартовая позиция мексиканца – 8,7.

В гонках Алонсо испытывает трудности из-за неэффективности AMR24 на длинных сериях кругов. Несмотря на это, благодаря своему мастерству он удерживается на 9-м месте личного зачёта, обогнав в некоторых случаях машины Mercedes, хотя последние значительно улучшили свои результаты.

На данный момент у Алонсо 49 очков, преимущественно заработанных в начале сезона. Важно отметить, что он опережал своего напарника Лэнса Стролла в 9 гонках из 14 и выиграл 9 квалификационных дуэлей из 14.

Предсказать, как пройдёт вторая часть сезона, сложно, но руководитель Aston Martin F1 Майк Крак надеется на улучшение результатов. Важно отметить, что Алонсо будет продолжать бороться с несовершенствами машины, и, если AMR24 станет более эффективной, это скажется на результатах испанца.