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Фернандо Алонсо: "Нам обидно, что не получили очков"

Команда Aston Martin не смогла показать хорошие результаты на Гран При Италии в Монце. Пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл оказались вне зоны очков
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2024, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо, финишировавший на 11-й позиции, поделился своими впечатлениями: «Сложная гонка. Я выжал все, что мог, из нашей машины, и в целом доволен проделанной работой. Однако на трассе нам явно не хватило скорости».

«В начале гонки у нас были шансы на заработок очков, я даже опередил Элбона и думал, что многие пилоты выберут стратегию с двумя пит-стопами. К сожалению, к концу гонки у нас не хватило времени, чтобы подняться после дополнительной остановки в боксах. Я отстал от Магнуссена всего на 0,2 секунды, а от Элбона отделяло всего одно секунды. Крайне обидно, что мы остались без очков, но мы продолжаем работать и двигаться вперед».

Лэнс Стролл занял 19-е место и прокомментировал свою гонку: «Сегодняшний результат в целом соответствует нашим ожиданиям. На протяжении всего уик-энда у нас не хватало скорости, чтобы соперничать с другими командами, и я уже понимал, что с 17-й позиции на старте мало что можно изменить».

«Мы придерживались стратегии одного или двух пит-стопов, но в итоге приняли решение о двух остановках, учитывая износ шин. На последних кругах я сделал третью остановку, чтобы попробовать улучшить лучший круг гонки».

«Мы осознаем, что нашему болиду не хватает эффективности, и продолжаем работать над улучшением машины, чтобы стать сильнее в следующих заездах».

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Фернандо Алонсо (65)Aston Martin (118)Лэнс Стролл (45)Гонка (129)

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