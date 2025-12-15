Алонсо: «Мы всегда знаем, что думает Лоуренс Стролл»

В конце ноября команда Aston Martin официально объявила о назначении Эдриана Ньюи на пост руководителя коллектива, начиная с 2026 года. Таким образом, британский специалист стал уже третьим по счету руководителем Aston Martin за прошедшие 12 месяцев.

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал кадровые перестановки в команде. По его словам, изменения на руководящих позициях не связаны с отсутствием ожидаемых результатов, несмотря на значительные финансовые вложения, осуществляемые владельцем команды Лоуренсом Строллом.

Алонсо отметил, что Лоуренс Стролл достаточно долго размышлял над тем, чтобы пригласить Ньюи в команду. "Я не думаю, что всё это стало следствием наших результатов," — утверждает Фернандо Алонсо. Он подчеркнул, что хотя сезон 2025 года складывается для Aston Martin непросто, текущие показатели не повлияли на долгосрочные планы коллектива.

Пилот отметил, что в команде есть недовольство ситуацией, когда приходится бороться за позиции в конце пелотона на отдельных этапах. Однако, по его словам, подобные обстоятельства не становятся причиной серьезных кадровых изменений или пересмотра стратегии.

Фернандо Алонсо добавил, что Лоуренс Стролл активно взаимодействует с командой: регулярно созванивается с гонщиками, а во время гоночных уик-эндов проводит с ними время за обедом или ужином. По словам Алонсо, команда всегда в курсе взглядов и намерений владельца, который интересуется мнением пилотов о положении дел внутри коллектива и спрашивает, что необходимо для дальнейшего развития.

При этом Алонсо подчеркнул, что у гонщиков нет возможности напрямую влиять на принимаемые решения, однако они всегда получают актуальную информацию о происходящем. Он отметил, что уже некоторое время назад стало понятно, какие планы вынашивает Лоуренс Стролл в отношении будущего команды.