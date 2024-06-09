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Льюис Алонсо предсказывает, что Лэнс Стролл возглавит команду Aston Martin.

Контракт Фернандо Алонсо с командой Aston Martin подойдет к концу в далеком 2026 году. Спортсмен не исключает, что после этой даты он завершит свою карьеру. Возможно, что новым лидером команды станет его напарник Лэнс Стролл.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.06.2024, 16:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Контракт Фернандо Алонсо с командой Aston Martin подойдет к концу в далеком 2026 году. Спортсмен не исключает, что после этой даты он завершит свою карьеру. Возможно, что новым лидером команды станет его напарник Лэнс Стролл.

Фернандо поделился своими мыслями: "Когда молодой гонщик дебютирует в Формуле 1, он ощущает на себе огромное давление и конкуренцию внутри команды. Часто ему приходится иметь дело с более опытными партнёрами, что требует максимальной концентрации и усилий".

"Сейчас у меня совсем другая ситуация. Я старший и один из самых опытных в команде, поэтому несу на себе большую ответственность. Я стараюсь быть лидером не только на трассе, но и за её пределами, помогая своим коллегам, включая Лэнса Стролла".

Алонсо выразил уверенность в том, что будет оставаться частью команды ещё много лет, даже после завершения своей гоночной карьеры. "В будущем Лэнс возьмет на себя роль лидера и будет вести команду вперёд. Я всегда буду на его стороне, поддерживая его в любых начинаниях", - отметил испанский пилот.

Источник

Фернандо Алонсо (38)Aston Martin (63)Лэнс Стролл (17)

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