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Алонсо: Мы готовимся к Гран При Мехико в особых условиях

Накануне Гран При Мехико Фернандо Алонсо поделился информацией о том, с какими трудностями сталкиваются гонщики и команды на трассе, которая расположена на высоте более двух километров над уровнем моря. «Мне всегда нравилось выступать в Мехико.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.10.2024, 15:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне Гран При Мехико Фернандо Алонсо поделился информацией о том, с какими трудностями сталкиваются гонщики и команды на трассе, которая расположена на высоте более двух километров над уровнем моря.

«Мне всегда нравилось выступать в Мехико. В этой стране очень страстные болельщики, которые создают невероятную атмосферу. Кроме того, многие из них обычно одеты в зелёные цвета Aston Martin. Трасса историческая, а участок на стадионе Foro Sol в конце круга – один из самых знаковых в Формуле 1».

Готовясь к этому этапу, гонщики стараются тренироваться в специальных условиях, чтобы адаптироваться к атмосфере высокогорья и настроиться на гонку. Высокое расположение трассы над уровнем моря означает, что воздух беднее кислородом, что увеличивает физическую нагрузку на организм.

Для автомобилей разреженный воздух означает снижение сопротивления, что позволяет достигать максимальных скоростей на прямых участках. В Мехико используются антикрылья такого же размера, как в Монако, из-за меньшей прижимной силы на данной трассе.

Силовая установка автомобилей работает с большей нагрузкой из-за дефицита кислорода. Вследствие этого через радиаторы поступает меньше воздуха, что снижает эффективность охлаждения. Это приводит к более сильному нагреву машины, требуя увеличенных воздуховодов для охлаждения».

Источник

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