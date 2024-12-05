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Дискриминация в Формуле 1: штрафы, определяемые национальностью гонщика, - Льюис Хэмилтон

Знаменитый пилот Формулы 1, Фернандо Алонсо, высказал мнение относительно недавнего инцидента на квалификации Гран При Катара.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.12.2024, 21:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Знаменитый пилот Формулы 1, Фернандо Алонсо, высказал мнение относительно недавнего инцидента на квалификации Гран При Катара. По мнению испанского гонщика, голландский гонщик Макс Ферстаппен, скорее всего, избежал бы наказания, если бы помешал не британскому пилоту Джорджу Расселлу.

«Иногда решения комиссаров на гонках не совсем последовательны. Они могут вынести штраф в одной ситуации, но не применить его в другой. В следующей гонке нарушение может остаться безнаказанным, в зависимости от того, чей это гонщик», - поделился мнением Алонсо.

Фернандо Алонсо также привел личный пример: «Если бы на моем месте находился Расселл, вряд ли ему удалось бы избежать наказания. Напомню случай в Австралии, когда меня оштрафовали за малейшее превышение трассы, в то время как другие оставались без внимания. Иногда задумываюсь, что было бы, если бы я был в чьей-то другой шкуре. Как бы поступили со мной в такой ситуации? О этом я и говорю».

Источник

Фернандо Алонсо (100)Aston Martin (180)

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