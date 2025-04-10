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Алонсо готов принять участие в 50 гонках за рулем Aston Martin!

Фернандо Алонсо оценил шансы на успех в гонке Гран При Бахрейна 2025 года: два года назад он добрался до подиума, но сейчас задача стоит сложнее. Гонщик готов проложить ещё 50 гонок за Aston Martin, максимум усилий уходит на улучшение технической составляющей машины. Обзор технических новинок позволит команде продвинуться вперёд на этапе в Бахрейне, где ключевым моментом станет правильная работа с шинами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.04.2025, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гран При Бахрейна 2023 года стал дебютом Фернандо Алонсо в команде Aston Martin, а в 2025 году этот этап пройдет уже в пятидесятый раз. В прошлый раз, два года назад, двукратный чемпион мира смог подняться на подиум, однако на данном этапе его шансы на успех крайне невелики.

«Вместе мы совершили увлекательное путешествие, особенно успешным его начало стало, когда я смог подняться на подиум в своей первой гонке за эту команду. Я горжусь принадлежностью к семье Aston Martin и готов провести за рулем их машин еще 50 гонок!» - поделился своими мыслями Фернандо Алонсо.

«В настоящее время мы активно работаем над выявлением слабых сторон болида AMR25, этот процесс продолжается из гонки в гонку, и команда делает все возможное, чтобы добиться прогресса при разработке технических улучшений, стремясь продвигаться вперед на каждом этапе сезона».

«Мы уже имели возможность протестировать болид на трассе в Бахрейне во время зимних испытаний, и теперь у нас будет возможность проверить наши выводы, сделанные после трех первых гонок. Поэтому у меня сейчас уверенный и оптимистичный настрой».

«Ключевым моментом успеха на данной трассе является нахождение правильного подхода к работе с покрышками, поскольку известно, что здесь возможны сложности из-за интенсивного износа резины. На этой трассе есть участки, где шины подвергаются повышенным нагрузкам. Я думаю, что ситуация не изменится и в этом году...»

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