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Новый Subaru Outback пускает пыль перед премьерой на Нью-Йоркском автосалоне

Новое поколение Subaru Outback с гибридной силовой установкой будет представлено на автосалоне в Нью-Йорке. Узнайте, почему этот кроссовер-универсал наконец может завоевать британский рынок!
РедакцияР
Редакция
09.04.2025, 19:01·2 мин
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Фото: autoexpress

Автомобильный бренд Subaru представил намек на новое поколение модели Outback - своего популярного универсала с повышенным дорожным просветом, который, пожалуй, изобрел отдельный сегмент, когда был представлен в середине 90-х годов.

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Нью-Йорке 16 апреля.

Хотя в Великобритании модель никогда не получила такого же восторженного приема, как в некоторых других странах, у этого всего нового поколения есть несколько отличий, которые, возможно, наконец, придадут ей больше привлекательности здесь - в частности, тот факт, что в ней будет установлена гибридная силовая установка.

Outback изначально появился как немного поднятая и более прочная универсал Subaru Legacy в 1994 году и быстро стал популярным. Сегодня, спустя семь поколений, он остается единственным представителем среднеразмерной модельной линейки Legacy, и это не просто так.

Как и Forester в классе ниже, Outback вел себя так же хорошо, как эквивалентный универсал или седан, избегая неуклюжего управления, которое предлагали многие внедорожники 90-х годов. Надежная симметричная система полного привода обеспечивала отличное сцепление, хотя и не всегда обеспечивала максимальную эффективность, поэтому модель так и не стала такой же популярной здесь, как в США или Австралии.

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