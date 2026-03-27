Абсолютно новый Porsche Cayenne с бензиновым двигателем появится к 2029 году

Компания Porsche официально подтвердила разработку нового поколения Cayenne с двигателями внутреннего сгорания. Будущая модель будет предлагаться с бензиновыми и гибридными силовыми установками.

Как сообщил директор по линейке внедорожников Porsche Ральф Келлер в интервью Auto Express, бренд намерен сохранять в гамме двигатели внутреннего сгорания и гибридные версии Cayenne еще долгие годы: “Мы планируем предлагать эти двигатели и гибриды далеко в следующем десятилетии”. Это означает, что полностью новая модель сменит нынешние версии Cayenne с ДВС, которые выпускаются с 2018 года.

Такой шаг означает значительные инвестиции в развитие модельного ряда. При этом Porsche продолжит тесное сотрудничество с Audi, как и сейчас в сегменте внедорожников с ДВС. Келлер отметил: “Мы можем использовать платформу MLB-Evo и платформу PPC. Совместное использование этих решений всегда было успешным”.

Исходя из этого, новый Porsche Cayenne, вероятнее всего, получит модифицированную версию платформы PPC от Audi. Новинка также будет использовать ключевые технологии, которые появятся в новом Audi Q7, ожидаемом позже в этом году. Эта архитектура представляет собой глубоко переработанную версию ранее применяемой платформы MLB-Evo, однако в ней появятся принципиальные отличия.

Среди главных изменений – модернизация электронной архитектуры автомобиля, а также расширенные возможности интеграции гибридных технологий. Благодаря этому новый Cayenne станет мощнее, эффективнее и динамичнее своих предшественников.