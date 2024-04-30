Все новые автомобили должны быть оборудованы автоматической системой экстренного торможения к 2029 году.

Сенсоры и программное обеспечение радикально изменили автомобильную безопасность. Современные транспортные средства могут видеть мир вокруг себя и обнаруживать разметку дороги, дорожные знаки, другие автомобили и пешеходов. Теперь новое правило от Национального управления безопасности транспорта (NHTSA) будет предписывать обязательное аварийное торможение с повышенными стандартами на новых автомобилях.

Согласно расчетам NHTSA, внедрение технологий должно спасти как минимум 360 жизней в год и предотвратить как минимум 24 000 травм.

Новое правило потребует к 2029 году, чтобы все новые легковые автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах, были оборудованы тремя технологиями: предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение и автоматическое экстренное торможение для пешеходов.

К счастью, автопроизводители уже активно внедряют эти функции в стандартное оборудование, и требования к повышению безопасности идут из разных источников.

В конце прошлого года 20 автопроизводителей выполнили обязательство Института безопасности дорожного движения оборудовать более 95 процентов производимых ими автомобилей в США системой автоматического экстренного торможения. В 2019 году Consumer Reports сообщил автопроизводителям, что для получения награды Top Picks им необходимо оборудовать свои автомобили системой автоматического экстренного торможения для пешеходов.

Новое правило Федерального стандарта безопасности транспортных средств делает больше, чем просто требует наличие функций. Оно также перечисляет конкретные условия, в которых системы должны работать.

Оно требует, чтобы все автомобили могли останавливаться на скоростях до 62 миль в час для избежания столкновения с другим автомобилем. Система также должна обнаруживать пешеходов днем и ночью. Также будет требоваться, чтобы система включала тормоза на скоростях до 90 миль в час при обнаружении неминуемого столкновения с другим автомобилем и на скоростях до 45 миль в час с пешеходом.