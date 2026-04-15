«Голосовое управление в автомобиле: что умеет новая российская разработка с “Алисой” за рулём»

Кроссовер UMO 5, производство которого было запущено на заводе «Москвич» в конце февраля, стал первым автомобилем, оснащённым самой продвинутой версией платформы «Яндекс Авто» с интегрированным голосовым помощником «Алиса». Об этом стало известно корреспонденту «Автоновостей дня» на демонстрационном мероприятии, прошедшем в Москве.

Новая мультимедийная система, установленная в UMO 5, предоставляет пользователям уникальные функции, которые пока отсутствуют в других автомобилях с аналогичной платформой. Так, благодаря размещённым по всему салону микрофонам «Алиса» способна определить местоположение пассажира и выполнить команду, например, открыть или закрыть окно именно на том месте, где находится человек. Возможности этой технологии были протестированы журналистом «Автоновостей дня» во время презентации.

«Внутри „Алисы“ работает зональность. Вы можете попробовать сами сказать: „Алиса, открой окно“, и она должна распознать, что вы говорите с пассажирского сиденья», — рассказала «Автоновостям дня» представитель «Яндекс Авто» Ольга Пехтина.



Фото: Автоновости Дня

По словам представителя компании, в электрокроссовере UMO 5 с «Алисой» можно не только управлять различными функциями автомобиля, но и, например, играть в игры — многие владельцы выбирают для этого игру «в города». Голосовой помощник позволяет открывать и закрывать люк, багажник, настраивать климат-контроль, регулировать зеркала, строить маршруты, а также выполнять множество других действий по запросу водителя или пассажиров. Для лучшего распознавания команд в салоне реализованы системы шумоподавления и фильтрации звука.



Фото: Автоновости Дня

Отвечая на вопросы журналистов, Ольга Пехтина отметила, что чаще всего пользователи обращаются к «Алисе» с запросами, касающимися навигации и управления музыкой. Кроме того, одной из популярных команд стало простое слово «Спасибо» — водители и пассажиры регулярно благодарят голосового ассистента. Также часто используется возможность голосового открытия ворот, если они подключены к системе «умного» дома «Яндекса».

Старт розничных продаж электромобилей UMO 5, серийное производство которых началось на «Москвиче» в конце февраля, намечен на июнь этого года. Минимальная цена машины составит 2,5 млн рублей с учётом государственной субсидии по программе льготного автокредитования, что позволяет снизить стоимость на сумму до 925 тыс. рублей.

На Пекинском международном автосалоне 2026 года ожидается премьера прототипа новой мультимедийной платформы «Яндекс Авто» с обновлённым ассистентом «Алиса». Согласно планам разработчиков, система сможет не только реагировать на голосовые команды, но и самостоятельно предлагать водителю действия, учитывая маршрут, время суток, календарные события, дорожную ситуацию и погодные условия.

Ранее Тембот Керефов, руководитель компании «Яндекс Электро», сообщил, что автопарк из менее чем 100 экземпляров UMO 5 уже преодолевает суммарно более 10 000 километров ежедневно, затрачивая при этом свыше 2 МВт*ч электроэнергии в сутки. Кроме того, по его словам, компания «Яндекс» отслеживает пробег и уровень заряда электромобилей UMO в режиме реального времени.

Автор: Иван Бахарев