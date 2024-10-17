Alfa Romeo сохранит бензиновые двигатели, если это хотят потребители.

В августе 2021 года Stellantis объявила, что Alfa Romeo перейдет исключительно на электромобили в регионах Enlarged Europe, Северной Америки и Китая к 2027 году. Однако уже в октябре 2024 года уходящий CEO компании Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато намекнул на возможное изменение планов. Выступая на Парижском автосалоне, 58-летний руководитель предположил, что бензиновые двигатели могут присутствовать в модельном ряду дольше, чем изначально планировалось.

Импарато рассказал Auto Express, что будущий CEO Alfa Romeo Санто Фицили "имеет гибкость" в выборе более универсального линейку силовых установок для новых моделей Stelvio и Giulia. Если электрические версии внедорожника и седана не наберут достаточных продаж, обе модели могут получить бензиновые двигатели. Это станет возможным благодаря платформе STLA Large, которая уже легла в основу нового Dodge Charger.

Фото: Motor1.com

Stelvio и Giulia откажутся от многомиллиардной платформы Giorgio, которая использовалась только для этих двух моделей Alfa Romeo и трех моделей Maserati: Grecale, GranTurismo и GranCabrio. Однако последующее поколение Jeep Grand Cherokee также происходит от Giorgio. Его преемник, STLA Large, по словам Stellantis, является "ориентированной на электромобили" архитектурой, но способен вмещать бензиновые двигатели. Помимо Dodge и Alfa Romeo, новые автомобили на этой базе также получат Chrysler и Maserati.

В бензиновом Charger установлен 3,0-литровый рядный шестизагрузочный турбомотор мощностью 420 и 550 лошадиных сил. Обе версии имеют полный привод, но есть режим, который направляет всю мощность на задний мост. Начало производства Charger с двигателем Hurricane запланировано на первый квартал 2025 года.

Следующее поколение Stelvio официально выйдет на рынок в следующем году, а полностью новая Giulia будет представлена в 2026 году. Импарато рассказал Autocar в Париже, что в 2027 году запланирован выпуск крупного внедорожника в качестве флагманской модели с ключевым рынком в Северной Америке. Он также будет построен на платформе STLA Large, что оставляет возможность использования двигателей внутреннего сгорания.

Если бензиновые двигатели останутся, Alfa Romeo станет еще одним автопроизводителем, отступившим от своих амбициозных целей в области электромобилей. Почти все автопроизводители, обещавшие перейти на электрические автомобили к 2030 году (или даже раньше), за последние месяцы изменили свою стратегию. На Европейский союз уже оказывается значительное давление для отсрочки запрета на продажу новых бензиновых автомобилей до 2035 года.