Alfa Romeo Tonale получила более агрессивный облик в попытке увеличить продажи

Компания Alfa Romeo представила обновлённую версию своего кроссовера Tonale, который ранее не пользовался высоким спросом на рынке. Производитель рассчитывает, что модернизация дизайна и интерьера поможет модели конкурировать с более свежими предложениями в сегменте.

Главные изменения во внешности Alfa Romeo Tonale затронули переднюю часть автомобиля. Теперь кроссовер получил видоизменённую фирменную решётку радиатора «Scudetto», дополненную четырьмя новыми воздухозаборниками и более выраженным нижним бампером. Особенностью обновлённой решётки стали вогнутые ламели, размещённые внутри «парящей» рамки — такой дизайн вдохновлён суперкаром 33 Stradale бренда. Хотя кардинальных перемен в облике передней части не произошло, Tonale выглядит заметно агрессивнее.

Задняя часть кузова осталась без изменений, однако фирменные задние фонари, выполненные в едином блоке по всей ширине кузова, а также крупные круглые патрубки выхлопной системы на версиях с гибридным приводом по-прежнему выделяют модель среди конкурентов. В числе обновлений также новые колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов. Для последних выбрана новая трёхспицевая конструкция вместо классических «телефонных дисков».

По словам представителей Alfa Romeo, обновлённый Tonale получил более широкую колею и выраженную спортивную посадку по сравнению с прежней версией. При этом кузов не подвергся изменениям, но визуально автомобиль стал выглядеть более динамичным. В гамме появились и три новых ярких оттенка: Rosso Brera, Verde Monza и Giallo Ocra — соответственно красный, зелёный и жёлтый.