Alfa Romeo Quadrifoglio Super Sport с красным карбоновым интерьером

Итальянская марка Alfa Romeo прекратила прием заказов на Giulia и Stelvio Quadrifoglio в Соединенных Штатах, но динамичный дуэт продолжает свои шествия в Европе. Уязвляя американцев, Quads даже получат специальное издание с довольно интересным интерьером. В спортивном седане и внедорожнике будет использоваться красное плетеное волокно по всей кабине.

Лимитированные модели носят название "Super Sport", чтобы отметить первую победу Alfa Romeo на 1928 Mille Miglia с 6C 1500 Super Sport. Впервые за 101 год четырехлистный клевер имеет черный треугольник, вместо обычного белого фона. Оба автомобиля имеют элегантный металлический цвет Nero Vulcano на официальных изображениях, но Giulia и Stelvio также поставляются в трехслойном цвете Rosso Etna. Кроме того, седан можно окрасить в цвет Bianco Alfa.

Покупая спортивный седан, можно выбрать крышу из углеродного волокна. Alfa Romeo устанавливает на Giulia Quadrifoglio 19-дюймовые колеса, в то время как ее внедорожный аналог оснащен более крупными 21-дюймовыми легкосплавными дисками. Обе модели имеют черные суппорты тормозов и выхлопную систему Akrapovič с отделкой из углеродного волокна. Зеркала также выполнены из углерода, как и передний сплиттер Giulia.

Настоящим акцентом является интерьер, где Alfa Romeo применила красное углеродное волокно на приборной панели, центральной консоли и обивке дверей. Итальянская марка утверждает, что оно создает трехмерный эффект и гармонирует с красными стежками на сиденьях. Ближайший взгляд на подголовники показывает, сколько машин будет выпущено - 275 экземпляров Giulia и еще 175 единиц Stelvio. Они не будут оставлены только для Европы, так как планируется их глобальная продажа, за исключением Северной Америки.

Хотя Alfa убирает Quads из своего ассортимента в США, последние автомобили будут произведены в июне, это лишь прощание на данный момент. В сообщении на LinkedIn, Глава североамериканских операций Ларри Доминик заявил: "Это не конец истории. Я с нетерпением жду представления следующей главы в пути четырехлистного клевера."

Что он имел в виду - Alfa запустит полностью электрические модели Quadrifoglio позже в этом десятилетии. Следующая Giulia, запланированная к выпуску в 2026 году, будет использовать те же базы STLA Large, что и последний Dodge Charger. По словам генерального директора Жан-Филиппа Импарато, она, по-видимому, выглядит "как бомба".