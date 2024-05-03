Alfa Romeo объявила о проведении ремонтных работ для 261 экземпляра Giulia.

Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo объявила о проведении отзыва модели Giulia 2021 года из-за выявленной проблемы с корпусом датчика топливопровода. Неисправность может привести к утечке газа и даже возгоранию.

Стало известно, что компания Stellantis расширила кампанию по отзыву автомобилей, включив в неё Alfa Romeo Giulia 2021 года, а также Maserati Quattroporte и Ghibli. Предыдущим автомобилям уже был проведен ремонт по той же причине.

Дефектные компоненты были произведены в Польше. Производственная ошибка могла привести к трещине в корпусе датчика топливопровода, что в свою очередь могло вызвать утечку топлива.

Alfa Romeo предупреждает, что утечка может привести к остановке двигателя из-за отсутствия топлива, что может стать причиной серьезных проблем на дороге, подвергая опасности пассажиров и других участников движения.

Однако ситуация может быть и более серьезной. В редких случаях топливо, вытекая из утечки, может попасть на горячие поверхности и вызвать возгорание. Пока не сообщается, сколько жалоб поступило на Alfa Romeo от владельцев с такой проблемой.

Владельцев Giulia 2021 года, а также Maserati Ghibli и Quattroporte, стоит обратить внимание на запах газа или нарушение производительности двигателя. Всего 261 автомобиль Giulia и несколько десятков Maserati затронуты этой проблемой.

Для устранения проблемы Alfa Romeo начнет обращаться к владельцам 19 июня и предложит им пройти процедуру замены корпуса датчика топливопровода на новый у официальных дилеров.

На сайте Carsweek.ru опубликовано фото поврежденного датчика топливопровода. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей автомира.