Alfa Romeo Giulia сейчас стоят грошово дешево

Автомобильный конгломерат Stellantis находится в трудном положении. Компания рассматривает возможность продажи наименее прибыльных брендов и уже ищет нового генерального директора на замену Карлосу Таваресу после истечения его контракта в 2026 году. Одним из брендов, которые испытывают трудности, является Alfa Romeo. Однако для покупателей это означает существенные скидки на автомобили в Соединенных Штатах.

В нескольких дилерских центрах по всей стране США предлагаются новые модели Giulia - как стандартная версия, так и горячая Quadrifoglio - со скидками более $15 000, как обнаружили в The Autopian. Например, в Alfa Romeo Fort Myers в настоящее время можно приобрести новый заднеприводный Giulia Sprint всего за $33 990. Это целых $16 515 скидка от рекомендуемой производителем цены.

В других частях страны этот Giulia Sprint в Van Nuys, Калифорния, стоит всего $35 000 - скидка $14 285. Модель 2024 года предлагается со скидкой в $5 415, а Giulia Ti в Майами - со скидкой в $8 708. Есть еще десятки других вариантов, которые можно найти, сделав быстрый поиск подержанных автомобилей.

Несмотря на то, что это базовые и более низкие комплектации, за такие деньги вы все равно можете приобрести отличное итальянское спортивное седан. У базового Giulia Sprint турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 280 лошадиных сил и 306 фунт-футов крутящего момента, который работает с задним приводом в данном случае, но также доступен полный привод.

Однако базовая Giulia - не единственная, на которую предоставляются скидки. Хотя снижение цен не такое значительное, модель Quadrifoglio, снятая с производства, также продается по сниженной цене. Этот совершенно новый Giulia Quad в Лас-Вегасе имеет невероятную скидку в $16 000. Этот скидка $9 000. И есть еще дюжины Giulia Quad с скидками хотя бы $5 000.

Такие деньги позволят вам приобрести феноменальный четырехдверный спортивный автомобиль с двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, разработанным Ferrari, мощностью 505 лошадиных сил. Так что, если вы на рынке для приобретения новой Giulia, у вас есть десятки вариантов со скидками, из которых можно выбрать.