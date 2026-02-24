Alfa Romeo Giulia и Stelvio возвращаются: приём заказов откроется уже через несколько недель

Содержание:

Компания Alfa Romeo официально сообщила о возвращении на рынок моделей Giulia и Stelvio уже этой весной. Такое решение принято, как отмечает итальянский автопроизводитель, в ответ на многочисленные просьбы поклонников и с целью сохранить преемственность с двумя знаковыми автомобилями.

Ранее планировалось, что седан бизнес-класса Giulia и среднеразмерный кроссовер Stelvio будут постепенно выведены из производства в ожидании новых поколений. Однако запуск обновленных моделей был отложен не раньше 2027 года. В результате Alfa Romeo решила продлить жизненный цикл текущих Giulia и Stelvio, а продажи этих автомобилей будут завершены лишь с выходом их преемников в следующем году. Изначально премьера второго поколения Stelvio ожидалась в 2025 году.

Оба автомобиля сохранят бензиновый двигатель мощностью 278 л.с., который будет доступен в комплектациях Sprint и Veloce. Также в продаже останется версия Intensa Special Series. Помимо этого, Alfa Romeo продолжит выпускать спортивные версии Quadrifoglio с мощностью 513 л.с., которые составят конкуренцию таким моделям, как BMW M3, Audi RS 5, а также производительным кроссоверам, например Mercedes-AMG GLC 53.

Санто Фичили, занявший пост генерального директора Alfa Romeo в 2024 году после Жан-Филиппа Импарато, подчеркнул: "мы вновь открываем приём заказов на Giulia и Stelvio Quadrifoglio, чтобы выполнить обещание, данное нашим клиентам, которые больше всего ценят исключительную производительность и истинные эмоции, заложенные в ДНК Alfa Romeo."

New Quadrifoglios on the way

Ранее компания подчеркивала, что линейка Quadrifoglio, ориентированная на высокие динамические характеристики, продолжит существовать и после смены поколений. Санто Фичили также подтвердил: "Quadrifoglio — это самая аутентичная интерпретация спортивного духа Alfa Romeo и наших автомобилей, созданных для настоящих ценителей вождения с акцентом на водителе. Уверены, что это вдохновение сохранится и в будущем."