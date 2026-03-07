Алекс Элбон: "Завтра нас ждёт настоящий хаос!" — гонщик предвещает непредсказуемую гонку

В субботу утром у машины Карлоса Сайнса возникли сложности с силовой установкой, что привело к тому, что команда Williams смогла выставить на квалификацию лишь одну машину.

Джеймс Ваулз, руководитель коллектива, отметил: «Уик-энд складывается для нас нелегко. Из-за недочетов в надежности силовой установки мы оказались вынуждены участвовать в квалификации с одной машиной. Мы осознаём, в каких аспектах уступаем соперникам, имеем ясное представление о направлениях работы и уже внедряем необходимые меры.

План на воскресенье – довести обе машины до финиша, чтобы затем использовать приобретённый опыт в следующей гонке, которая пройдёт в Шанхае. Поздравляем команду Mercedes с занятыми первым и вторым местом в квалификации – это тот уровень, к которому мы стремимся», — поделился Ваулз.

Алекс Элбон завершил квалификацию на 15-й позиции и прокомментировал: «Мы сделали всё возможное на фоне сложностей с техникой, преследовавших нас весь уик-энд. У нас были определённые ограничения во время тренировок, поэтому выход во второй сегмент квалификации оказался для нас достаточно неплохим результатом. Впереди обширный фронт работ, быстро всё не решить, но мы продолжаем искать решения и устранять проблемы.

Предстоящая гонка обещает быть непредсказуемой, особенно на старте. Из-за красных флагов по ходу уик-энда не все команды смогли полноценно провести длинные серии, так что обстановка будет напряжённой. Мы рассчитываем, что такой хаос может сыграть нам на руку. Важно не ошибаться и использовать все представившиеся шансы», — рассказал Элбон.

Карлос Сайнс, который не смог принять участие в квалификации, подвёл итоги: «Этот уик-энд однозначно входит в число самых сложных – неполадки с машиной появлялись на протяжении всех сессий.

К сожалению, на тестах мы не сталкивались с такими проблемами, а в Мельбурне мне удалось провести только первую и часть второй тренировки, после чего я вынужден был пропустить обе субботние сессии. Надеюсь, что завтра мне удастся выйти на старт гонки и набраться необходимого опыта», — отметил Сайнс.