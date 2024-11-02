Алекс Элбон выразил свое разочарование девятым временем.

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, продемонстрировал девятое время в квалификации к спринту в Сан-Паулу и выразил недовольство результатом, считая, что мог показать лучшее время. Его партнёр по команде, Франко Колапинто, в свою очередь, стартует с четырнадцатой позиции и объяснил свою позицию тем, что не смог провести чистый круг на квалификации.

В интервью Алекс Элбон поделился: «Я чувствую некоторое разочарование девятым результатом, так как уверен, что мог показать немного лучшее время. Очень важно настроить шины точно на данной трассе, поскольку они очень чувствительны здесь».

«Износ шин будет довольно значительным во время спринта, и нам предстоит поработать, чтобы понять лучше, как они себя ведут. Мы имеем хороший темп на длинных заездах, так что спринт должен быть интересным. Стартую сразу после призовой восьмёрки, поэтому будем наблюдать, какие результаты удастся показать», — добавил гонщик.

Франко Колапинто (14-й): «Было замечательно вернуться за руль и впервые прокатиться на трассе Интерлагос. Однако квалификация к спринту оказалась довольно сложной. В первой сессии требовалось много времени, чтобы прогреть шины, а во второй у меня не получилось провести чистый круг. Учитывая небольшие различия во времени, это повлияло на результат. С нетерпением жду спринта, в этом уик-энде есть ещё много возможностей для улучшения».

«Последние несколько дней были фантастическими благодаря поддержке болельщиков. Они создают замечательную атмосферу», — поделился своими впечатлениями гонщик Колапинто.