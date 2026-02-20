Главная Новости Williams Алекс Элбон: «Потерянное время не вернуть»
Алекс Элбон: «Потерянное время не вернуть»

Williams завершила тесты в Бахрейне: Алекс Элбон признал, что команде не удалось отыграть отставание после пропуска январских тестов в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.02.2026, 16:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Алекс Элбон завершил свою работу на предсезонных тестах в Бахрейне. В пятницу на трассе из состава Williams оставался только Карлос Сайнс, который в первой половине дня сумел пройти 66 кругов и показал восьмой результат.

Показанное время свидетельствует о том, что коллектив из Гроува уже активно работает над увеличением скорости. Ожидается, что эта работа продолжится и во второй половине дня, когда погодные и дорожные условия станут более подходящими для подобных задач.

Во время пресс-конференции в пятницу у Алекса Элбона поинтересовались, удалось ли Williams сократить отставание от конкурентов, учитывая, что команда полностью пропустила январские тесты в Барселоне.

«Нет, не удалось, – признал Элбон. – Если вы пропускаете три дня тестов, тем более когда в Формуле 1 вступает в силу новый регламент, то я бы сказал, что вы неизбежно оказываетесь в неблагоприятном положении».

Пилот отметил, что бахрейнские тесты оказались весьма информативными. По его словам, начиная с прошлой недели, команда проехала большое количество кругов и теперь постепенно переключается на работу с настройками на скорость. Однако, как подчеркнул Элбон, Williams пока не находится на том уровне, к которому стремится, поскольку упущенное время невозможно восполнить. Несмотря на это, коллектив собрал достаточно информации, необходимой для дальнейшей работы.

