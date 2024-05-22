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Алекс Элбон предвидит интересный уикенд

Команда Williams пока не смогла заработать очков в этом сезоне, однако гонщики надеются изменить ситуацию на Гран При Монако. Алекс Элбон: "На этой неделе мы отправимся на этап в Монако, который объединен с Имолой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2024, 01:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Williams пока не смогла заработать очков в этом сезоне, однако гонщики надеются изменить ситуацию на Гран При Монако.

Алекс Элбон: "На этой неделе мы отправимся на этап в Монако, который объединен с Имолой. Я с нетерпением жду возможности выйти на эту легендарную трассу, которая почти стала для меня родной."

"В последние годы наша машина не идеально себя чувствовала на трассе в Монако, поэтому будет интересно увидеть, как поведет себя FW46, над которой мы упорно работали, чтобы сделать ее более универсальной. Гонка в Монако всегда полна неожиданностей из-за погоды и сложности обгонов, поэтому уик-энд обещает быть увлекательным".

Логан Сарджент: "Гоняться по улицам Монако - это невероятное ощущение! Трасса здесь невероятно узкая, не прощающая ошибок, поэтому важно чувствовать себя уверенно уже на тренировках. Позиция на старте играет решающую роль, обогнать практически невозможно, поэтому квалификация в Монако считается одной из самых важных в сезоне. Мы намерены использовать все возможности, чтобы показать хороший результат".

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