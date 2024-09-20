Алекс Элбон говорит: "С новыми продуктами ещё нужно разобраться".

В пятницу в Сингапуре гонщики команды Williams приняли участие в отработке новых компонентов, установив их на болид Алекса Элбона. Однако, пока не удалось добиться ощутимого улучшения...

Алекс Элбон занял девятое место и поделился своими впечатлениями: "Честно говоря, я не чувствую, что машина работает идеально, но это даже хорошо — работая над этим, мы сможем выиграть больше времени. На более жестких шинах автомобиль показал себя лучше, чем на комплекте Soft, с ними нам еще предстоит поработать. Наш темп неплохой, машина эффективнее, чем год назад, что радует. Новые компоненты требуют дополнительной настройки, сегодня вечером мы изучим данные и завтра вернемся сильнее".

Франко Колапинто, показавший 16-е время, прокомментировал свою тренировку: "В целом, это был положительный опыт для меня в адаптации к трассе и жаркой погоде. Во второй тренировке у меня не получилось достичь нормального выступления на сете Soft из-за избыточной поворачиваемости. Понимаю, что здесь шины Soft рассчитаны на один круг, поэтому второй круг оказался сложнее. Когда я собираю три лучших сектора в быстром круге, результат получается неплохим. Посмотрим, что удастся показать завтра в квалификации".