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Алекс Элбон остается в Williams после продления контракта

Команда Williams объявила о продлении контракта с гонщиком Алексом Элбоном. Новое многолетнее соглашение было подписано, но срок его действия остается неизвестным.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2024, 12:21
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Фото: F1news.ru

Команда Williams объявила о продлении контракта с гонщиком Алексом Элбоном. Новое многолетнее соглашение было подписано, но срок его действия остается неизвестным. Стратегическое партнерство предполагает сотрудничество в период вступления в силу новых правил в 2026 году.

«Я невероятно рад остаться в Williams Racing и продолжить работу с такой командой талантливых и преданных людей, - поделился своими эмоциями Алекс Элбон. - Несмотря на сложное начало сезона, с момента моего присоединения к Williams мы добились заметного прогресса. Я уверен, что изменения, которые происходят внутри команды, помогут нам вернуться на вершину».

Гонщик также отметил, что верит в долгосрочные планы команды и намерен сыграть ключевую роль в их осуществлении, поэтому решил заключить долгосрочный контракт. «Хотя на достижение поставленных целей потребуется время, я убежден, что мы идем в правильном направлении и в скором времени добьемся отличных результатов», - добавил Элбон.

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