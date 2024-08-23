Алекс Элбон доволен новыми продуктами.

Гонщик Алекс Элбон продемонстрировал десятое время во второй тренировке на трассе в Зандфорте. В пятницу пилот Williams поделился информацией о работе над новинками, которая прошла согласно задуманному плану. Его напарник Логан Сарджент финишировал на пятнадцатой строчке.

Алекс Элбон: «Обе тренировки прошли успешно, но в первой мы казались более сильными. Мы тщательно изучали новый аэродинамический пакет и другие модификации – всё функционировало так, как мы и ожидали. Хочу отметить, что поведение автомобиля практически не изменилось, что также было предсказуемо».

«Команда постепенно совершенствует машину, однако нам необходимо увеличить скорость. Определённо, у нас есть области, где мы можем себя улучшить».

«После летнего перерыва, когда я вернулся за руль, почувствовал себя немного "заедшим", особенно учитывая ветер, дождь и песок на треке, что затруднило моё возвращение к оптимальной форме».

Логан Сарджент (15-й): «Из-за очень сильного и непредсказуемого ветра сложно оценить работу новых деталей, что сделало управление машиной довольно трудным. Сегодня важно было ощутить тачку после летнего отдыха – и я успешно справился с этой задачей».

«Конечно, у нас есть области, где нужно улучшиться в ближайшее время, однако сегодня мы сумели выполнили большую часть запланированного».

«Возможности всегда есть, поэтому мы сфокусируемся на собственных целях и постараемся настроить машину максимально качественно перед квалификацией».