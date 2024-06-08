Гонщик Red Bull Racing Алекс Элбон рассказал о своем веселом рискованном заезде

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, выразил удовлетворение от скорости своего болида на трассе в Канаде. Он отметил, что за все пятничные тренировки он удерживался выше девятой позиции.

Элбон заявил: "Вторая тренировка прошла хорошо, было весело выйти на трассу и рискнуть. Погода, кажется, останется нестабильной на протяжении всего уик-энда, поэтому я доволен, что мы успели проехать много кругов как на сухих, так и на мокрых условиях".

Он также добавил: "Работа болида оставила хорошее впечатление, даже с закрытым DRS наши показатели были хороши, так что у нас есть потенциал для улучшения. В течение дня я удерживался где-то между четвертой и девятой строчкой в общем зачете, так что я позитивно настроен к отборочным"

В свою очередь, Логан Сарджент, пилот Williams, занял двенадцатое место на тренировках. Он поделился мнением: "Сегодняшний день был достаточно сложным. Мы не смогли найти оптимальные настройки ни на сухой, ни на дождливой трассе. Возможно, стоило бы больше покататься на первой тренировке, когда условия были более сложные, но мы упустили этот шанс".

Однако, Сарджент подчеркнул: "В целом пятница прошла нормально, но перед нами стоят некоторые задачи, которые предстоит решить. Прогнозируется, что погода в субботу останется примерно такой же, поэтому важно будет своевременно менять тип резины и тщательно выбирать тактику гонки".