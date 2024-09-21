Себастьян Феттель: "Машина быстрее, чем кажется", - говорит Алекс Элбон

Вчера в Сингапуре гонщики команды Williams демонстрировали хорошие результаты на трассе, однако не смогли преодолеть рубежи финального этапа отборочных заездов...

Пилот Алекс Элбон, финишировавший на одиннадцатом месте, поделился своими впечатлениями: «Сегодня машина показала себя быстрой, несмотря на разочаровывающие результаты квалификации. У нас возникли проблемы с балансом, которые нам так и не удалось полностью устранить. При наличии правильного баланса мы очень быстрые, но когда его нет, мы теряем позиции, как это произошло на квалификации. Кроме того, задние шины начали перегреваться уже в начале заезда. Несмотря на сложности сегодня, завтра я постараюсь показать бой за очки. Посмотрим, что удастся выжать на гонке».

Последовавший за Элбоном пилот Франко Колапинто, финишировавший на двенадцатой строчке, также поделился своим мнением: «Немного разочарован, так как знаю, где мог бы быть быстрее, чтобы прорваться в финал. Мы надеялись на большее, но допустил несколько мелких ошибок. Есть моменты, которые требуется проанализировать и улучшить, но в целом это был неплохой день.

Наша машина показывает хорошую скорость на этой трассе, необходимо продолжать работать над подготовкой к завтрашней гонке, чтобы добиться максимального результата».