Алекс Элбон о скорости машины: "С первого круга она была быстрая"

На трассе во время тренировок и начала квалификации гоночные болиды команды Williams продемонстрировали внушительную скорость, однако впоследствии соперники смогли опередить.

Алекс Элбон (8-е место): «Пятница прошла положительно. Машина была быстрой с самого начала, я оставался доволен, но к концу дня наши соперники сделали больший шаг в развитии. В начале квалификации мы боролись за верхние позиции, но к третьей части сессии откатились назад».

Тем не менее, восьмое место - не самое плохое положение. Мы лидируем в середине группы и имеем шанс на заработок очков, однако для улучшения выступлений в основной квалификации нам нужно еще поработать».

Карлос Сайнс (15-е место): «Это было рискованное решение - сосредоточиться на одном быстром круге. Я допустил ошибку на 11-м повороте, и времени на попытку не осталось. До этого момента круг получался успешным, поэтому я разочарован».

Добиться большего на спринте будет непросто, однако у нас хороший темп на этом этапе, поэтому с нетерпением жду возвращения на трассу».