Алекс Данн присоединился к молодежной академии Alpine

Alpine F1 официально объявила о подписании контракта с Алексом Данном, который теперь входит в состав молодежной программы команды.

Ранее Алекс Данн почти полтора года был участником молодежной академии McLaren. Однако в прошлом году ирландский гонщик решил сменить направление развития своей карьеры. В сезоне 2025 года Данн финишировал на пятой позиции в итоговом зачете Формулы 2. В новом сезоне он намерен побороться за чемпионский титул. 20-летний пилот будет представлять команду Rodin в Формуле 2 и выступать в расцветке Alpine из Энстоуна.

Алекс Данн заявил: «Я рад присоединиться к молодёжной программе Alpine, сделав следующий шаг в своей карьере. Я благодарен команде за доверие. После успешного сезона в 2025-м моя цель – побороться за чемпионский титул.

В прошлом году я многому научился, многого добился, преодолел множество трудностей, но всё это сделало меня лучшим гонщиком и человеком. Будет здорово отблагодарить команду за доверие победами и подиумами».