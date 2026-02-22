Альберто Лонго: «Формула 1 оказывает нам огромную услугу»

До старта первой в истории гонки Формулы E в Мадриде остается ровно месяц. Основатели электрической гоночной серии, Алехандро Агаг и Альберто Лонго, оба уроженцы Испании, с особым трепетом ждут этого события.

В интервью изданию Marca Альберто Лонго рассказал о своих эмоциях в преддверии дебюта этапа в столице Испании. Он признался, что испытывает волнение и отметил, что вопрос о проведении гонки в Испании задавался организаторам на протяжении многих лет. Теперь подготовка к этапу в Мадриде идет полным ходом.

Лонго подчеркнул, что для Формулы E важно присутствие испанской автомобильной марки. В этом сезоне за команду Cupra Kiro выступает Пепе Марти, что добавляет особого значения предстоящей гонке для местных болельщиков. Организаторы испытывают гордость за достигнутые успехи, но вместе с этим ощущают и большую ответственность перед страной.

Лонго выразил надежду, что этап в Мадриде станет заметным событием для всей Испании. Он отметил, что спрос на билеты очень высок: на данный момент уже реализовано около 75% мест на автодроме в Хараме. В продаже остались только билеты категории общего доступа, а столь высокий интерес зрителей вызывает у него радость.

В следующем сезоне Формула E планирует переход на автомобили четвертого поколения. Сейчас команды активно тестируют новую технику, отличающуюся высокими динамическими характеристиками.

Лонго прокомментировал эти изменения, отметив, что новые машины делают заезды более захватывающими, а пилоты ощущают на себе все вызовы современных технологий. Он добавил, что ранее Формула E не всегда поражала скоростями, однако с появлением Gen4 ситуация изменится — электрические болиды нового поколения будут способны удивить весь автоспортивный мир.

Организаторы уже строят планы на дальнейшую модернизацию машин Gen4, и, по словам Лонго, в будущем их скоростные показатели приблизятся к показателям техники Формулы 1.

Лонго также отметил, что многие аспекты, которые командам и гонщикам Формулы 1 только предстоит освоить при переходе к электрификации, уже давно стали нормой для Формулы E. По его мнению, Формула 1 должна акцентировать внимание на своих уникальных особенностях, поскольку права на проведение полностью электрического чемпионата принадлежат Формуле E.

В завершение Альберто Лонго выразил признательность Формуле 1 за вклад в развитие электрификации автоспорта и пожелал серии успехов, подчеркнув, что успех главного мирового чемпионата положительно влияет и на Формулу E.