Алан Пермейн: В Шанхае нас ожидают трудности другого характера

Команда Racing Bulls завершила подготовку к предстоящему этапу в Китае, который станет первым в нынешнем сезоне с включением субботнего спринта в программу соревнований. Организаторы и участники ожидают дополнительные сложности, связанные с изменённым форматом уик-энда.

Руководитель коллектива, Алан Пермейн, подвёл итоги прошедшей недели в Мельбурне, отметив, что команда справилась с напряжённым графиком. По его словам, специалисты Racing Bulls получили ценные сведения о работе болида, а также смогли лучше разобраться в особенностях технического регламента, который вступит в силу в 2026 году. Пермейн подчеркнул, что новшества, протестированные в Австралии, продемонстрировали высокую эффективность. По мнению руководителя, это позволяет коллективу с уверенностью ожидать следующих технических доработок.

На этапе в Шанхае команде предстоит столкнуться с новыми задачами, поскольку из-за спринта время на подготовку сокращено — пилотам предоставят только одну тренировочную сессию для настройки машин и силовых установок. Алан Пермейн заверил, что Racing Bulls совместно с мотористами Red Bull Ford Powertrains тщательно подготовились, проведя обширную работу на симуляторе.

Также Пермейн сообщил, что специалисты команды проанализировали инцидент с машиной Лиама Лоусона, произошедший на старте прошлой гонки, установили причины возникшей проблемы и выразили уверенность в том, что подобное не повторится.