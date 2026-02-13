Алан Пермейн: «Надёжность — это база для достижения высоких результатов»

Алан Пермейн подвёл промежуточные итоги первой части официальных предсезонных тестов, которые проходят в Бахрейне. По его словам, команда Racing Bulls демонстрирует стабильный прогресс, а отдельной похвалы удостоились специалисты Red Bull Powertrains, разработавшие надёжную и эффективную силовую установку.

По словам Пермайна, команда активно работала на трассе, сосредоточившись на изучении характеристик шасси и силовой установки, а также на их слаженной работе. Одной из главных задач стало определение общей эффективности нового болида.

Как отметил руководитель Racing Bulls, этап подготовительных тестов не обошёлся без ряда стандартных трудностей, которые возникают у всех коллективов в паддоке. Команда занималась оптимизацией настроек и решала возникающие технические вопросы. Вместе с тем, Пермейн подчеркнул, что надёжность техники является ключевым фактором для достижения высоких результатов.

В процессе работы инженеры получили значительный объём информации и каждый выезд машины на трассу сопровождался заметными улучшениями. Пермейн сравнил нынешний уровень команды с тем, который был во время первых заездов в Барселоне, и отметил значительный прогресс.

Особое внимание команда уделяла силовой установке. По словам Пермайна, на данном этапе приоритетом был не темп, а накопление километража, поэтому тесты проходили с большой топливной нагрузкой и с акцентом на улучшение настроек шасси.

Несколько раз Racing Bulls сталкивалась с незначительными проблемами надёжности, что приводило к потерям времени. Однако, несмотря на это, коллектив добился существенных успехов в интеграции шасси и силовой установки, проработал различные режимы коробки передач и совершенствовал процедуру старта. Во всех аспектах работы отмечается прогресс.

На следующем этапе тестовых заездов Racing Bulls планирует сосредоточиться на детальной настройке машины. Эта работа будет продолжаться на протяжении всего сезона. Пермейн подчеркнул, что сейчас команда закладывает прочную техническую базу, делая всё возможное для внедрения необходимых решений до этапа в Мельбурне.

Тесты продолжатся на следующей неделе. По словам Пермайна, команда продолжит проверять техническую надёжность болида и постепенно начнёт акцентировать внимание на работе над скоростью.