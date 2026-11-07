Алан Пермейн заявил: «Мы уже близки к принятию решения»

Racing Bulls остаётся единственной командой, которая пока официально не объявила состав на следующий сезон. При этом практически не вызывает сомнений, что Арвид Линдблад продолжит выступать за коллектив. Руководитель команды из Фаэнцы Алан Пермейн заявил, что теперь к выбору гонщиков подходят более тщательно, чем раньше.

«У Red Bull очень успешная молодёжная программа, и я не хочу её критиковать, – рассуждал руководитель команды из Фаэнцы на вчерашней пресс-конференции в Сан-Паулу. – Но, по-моему, возможно, иногда гонщикам давалось недостаточно времени на адаптацию, а некоторые решения носили поспешный характер.

Мы же стараемся применять своего рода научный подход, а на это нужно время. Поэтому мы всё изучаем, анализируем и взвешиваем, и время на это у нас есть. Нам некуда торопиться, и я вполне уверен, что будет принято правильное решение.

Я понимаю, что гонщиков это расстраивает, но мы хотим всё сделать правильно, и мы всё сделаем правильно. Уверен, в ближайшие недели мы объявим о своём решении, и все будут довольны».

Если исходить из того, что контракт с Линдбладом продлят, основными кандидатами на второе место остаются Лиам Лоусон и Никола Цолов. Лоусон сейчас является напарником британского дебютанта Racing Bulls, а Цолов — быстрый болгарский гонщик из молодёжной программы Red Bull, выступающий в Формуле 2.

У Цолова также сохраняются хорошие шансы на титул в молодёжной серии. Рафаэль Камара, который лидирует в личном зачёте, пропустит оставшиеся этапы сезона, поскольку уже будет выступать в Формуле 1 за Haas.

Отвечая на вопрос о критериях выбора гонщиков, Пермейн сказал: «Основные факторы – это, как всегда, темп и скорость. Прежде всего мы смотрим именно на это. Но задача нашей команды не только в том, чтобы выступать в гонках – мы занимаемся воспитанием молодых талантов, и это тоже нужно учитывать…

В общем, нам предстоит принять непростое решение, и я понимаю, что наши гонщики могут переживать из-за этой ситуации. Но оба показывают отличные результаты, так что я не знаю, может быть, такие переживания идут на пользу. Может, они выступают ещё лучше, на знаю.

Точную дату не назову, но мы уже близки к принятию решения, так что долго ждать не придётся».

При этом Пермейн не стал раскрывать имена претендентов. Когда один из журналистов спросил его о Цолове, руководитель Racing Bulls ответил: «Возможны любые решения. Я не собираюсь давать вам какие-либо подсказки относительно того, что мы делаем, поскольку, если честно, мы близки к решению, но оно ещё не принято. Не хочу в этом контексте что-либо говорить, но ваша попытка была неплохой».