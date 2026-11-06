Алан Пермейн продолжит руководить Racing Bulls до 2031 года

Red Bull продлила соглашение с Аланом Пермейном. Он продолжит руководить Racing Bulls и исполнять обязанности исполнительного директора по спортивным вопросам до конца 2031 года.

Пермейн присоединился к команде в январе 2024 года, заняв должность спортивного директора. В июле 2025-го он стал руководителем команды.

При его руководстве Racing Bulls поднялась на подиум Гран При Нидерландов и завершила прошлый сезон на шестом месте в Кубке конструкторов, повторив свой лучший результат. Сейчас команда борется за пятую позицию в чемпионате, которая станет высшим достижением в её истории.

Оливер Минцлафф, директор по корпоративным проектам и инвестициям Red Bull: «Алан отлично справляется, достигнутый командой прогресс является прямым следствием его опыта, преданности делу и духа борьбы. Он привносит ясность, хладнокровие и глубокое понимание того, что нужно для успешного выступления в Формуле 1 , создавая при этом среду, в которой люди могут стабильно показывать лучшие результаты.

Результаты, которых Visa Cash App Racing Bulls добилась в последние сезоны, подчеркивают силу и эффективность работы команды. Алан сыграл ключевую роль в этом прогрессе, и мы очень рады, что он продолжит возглавлять команду, поскольку мы намерены развивать этот успех в ближайшие годы.

Вместе с Питером Байером, занимающим должность исполнительного директора по коммерческим вопросам, Алан формирует сильную и опытную руководящую команду. Они исключительно хорошо дополняют друг друга, привнося в организацию свои сильные стороны и точки зрения. Я рад, что у нас есть такая стабильность и преемственность, обеспечивающие чёткую основу для будущего развития команды и реализации её долгосрочных амбиций».

Алан Пермейн, руководитель команды: «Я безмерно горжусь тем, что продолжаю этот путь с командой, и хотел бы поблагодарить всех в Red Bull за доверие и поддержку. Эту команду отличает общий дух всех её членов — на трассе, в Фаэнце и в Милтон-Кинсе, для меня большая честь каждый день возглавлять такую талантливую и преданную делу группу людей.

Борьба за пятое место в чемпионате — это то, чем все мы можем гордиться, но это результат многолетнего упорного труда множества людей, и мы ещё не достигли своей цели. У нас есть нужные люди, нужная культура и четкое представление о том, куда мы хотим двигаться, и я с нетерпением жду возможности продолжать двигаться вперед вместе».