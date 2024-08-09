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Электромобиль Acura следующего поколения будет спортивным кроссовером

Acura планирует выпустить второй электромобиль, который последует за внедорожником ZDX, дебютировавшим в прошлом году. Компания заявляет, что это будет "внедорожник, выходящий за рамки сегмента", с элементами "спортивного" стиля.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.08.2024, 16:11·2 мин
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Фото: Motor1.com

Acura планирует выпустить второй электромобиль, который последует за внедорожником ZDX, дебютировавшим в прошлом году.

Компания заявляет, что это будет "внедорожник, выходящий за рамки сегмента", с элементами "спортивного" стиля.

Этот внедорожник будет собран в Огайо и впервые будет использовать новую специализированную платформу для электромобилей.

В прошлом году на автомобильной выставке The Quail в Монтерее Acura впервые показала свой острый электрический внедорожник ZDX. И тизернула электрический спортивный автомобиль, наполненный элементами NSX. Однако в этом году компания представила еще один электромобиль, который стал главным героем в Монтерее, но пока многое остается загадкой.

Единственное тизерное изображение демонстрирует заднюю часть, похожую на довольно изящное транспортное средство. Дизайн задних фонарей уникален; он отказывается от типичных треугольных фонарей, которые можно найти на большинстве современных моделей Acura, в пользу плавной световой полосы, которая простирается на всю ширину крышки багажника. Прямо под ней расположен логотип Acura, а автомобиль окрашен в синий цвет.

Acura подтвердила, что это будет первый внедорожник компании, собранный в Огайо на новой специализированной платформе для электромобилей. Так что, скорее всего, под кузовом не будет лежать система Ultium. Вероятно, это не будет субкомпактный ADX, поэтому наилучшей догадкой является что-то из категории ультрапремиум - возможно, даже "купе" внедорожник, чего пока не хватает в линейке бренда. Acura использует слово "производительность" для описания концепции и заявляет, что это предвестник "внедорожника, выходящего за рамки сегмента".

Подробности пока довольно скудные. Однако мы узнаем все о данном концепте, когда начнется Неделя Автомобилей в Монтерее, с 12 августа. Acura покажет этот концепт на газоне The Quail в пятницу, 16 августа. Мы будем там, так что следите за обновлениями.

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