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Acura наконец-то может возродить модель RSX

Хонда подала заявку на регистрацию товарного знака Acura RSX в Японии. RSX заменил название Acura Integra в Северной Америке в начале 2000-х годов.Вероятно, Хонда подала заявку на товарный знак, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.10.2024, 20:02·2 мин
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Фото: Motor1.com

Хонда подала заявку на регистрацию товарного знака Acura RSX в Японии. RSX заменил название Acura Integra в Северной Америке в начале 2000-х годов.

Вероятно, Хонда подала заявку на товарный знак, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.

Хонда готовится к запуску нового Prelude, концепт которого был показан почти год назад. Компания не подтвердила, будет ли новый гибрид продаваться в США, но возможно, автомобиль появится с бейджиком Acura RSX, если он вообще попадет на американский рынок. Это было бы логичным, так как последний RSX был компактным трехдверным лифтбеком.

К сожалению, автопроизводители не любят говорить о будущих продуктах. Детали о новой модели или значительно обновленной обычно хранятся в строгой тайне до тех пор, пока компания не будет готова раскрыть карты. Это заставляет энтузиастов искать любые признаки будущего, и подобные регистрации товарных знаков могут служить маленькими окошками в потенциальные перспективы.

Однако Хонда не будет первой, кто повторно регистрирует старое название модели и не использует его. Компании часто подают заявки на новые товарные знаки для старых названий, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность, не имея намерения возрождать модель. RSX может быть одним из таких случаев, и мы можем никогда больше его не увидеть. Надеемся, что это не так.

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